Nieśmiertelny Hulk - wielki finał serii zapowiedziany. Podróż do piekła i duchy przeszłości

Alex Ross/Marvel

Choć polscy czytelnicy dopiero czekają na premierę serii Nieśmiertelny Hulk ze scenariuszem Ala Ewinga i rysunkami Joego Bennetta w naszym kraju, w Stanach Zjednoczonych odbiorcy szykują się już na zaplanowaną na 13 października premierę jej finałowego zeszytu. Jak się teraz okazuje, podsumowanie historii będzie znacznie dłuższe, niż zakładano - ma liczyć aż 80 stron.

W oficjalnym komunikacie prasowym Marvel zapewnia, że Hulk po długiej podróży trafi do Below Place, gdzie "duchy przeszłości pomogą mu znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania". "Dramatyczna" konkluzja całej historii rzuci nowe światło na dalsze losy nie tylko Zielonego Goliata, ale i na przyszłość One Below All, Zielonych Drzwi, Leadera, Jackie McGee, Joego Fixita i wielu innych postaci.

Tak prezentuje się przygotowana przez Alexa Rossa okładka Immortal Hulk #50:

Alex Ross/Marvel

W listopadzie na amerykańskim rynku zadebiutuje nowa seria Hulk, za którą będą już odpowiadać scenarzysta Donny Cates i rysownik Ryan Ottley.