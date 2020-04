Humble Bundle – miliony zebrane na walkę z COVID-19

Paczka Humble Conquer Covid-19 Bundle dostępna była w serwisie Humble Bundle zaledwie przez tydzień (od 31 marca do 7 kwietnia), mimo to spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Organizatorzy akcji poinformowali, że gracze wsparli ten projekt przeszło 6,5 mln dolarów.

Tak wysoka kwota nie powinna dziwić – w zamian za 30 dolarów można było pozyskać 45 gier oraz 26 e-booków o łącznej wartości 1071 dolarów. Takie okazje zdarzają się niezwykle rzadko, a szczytny cel tylko pomógł w przekroczeniu progu 6 milionów dolarów – w COVID-ową zbiórkę włączyło się aż 208 527 internautów. W paczce dostępne były takie tytuły jak Into the Breach, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, Hollow Knight, Undertale czy The Witness.

Warto zauważyć, że nie wszyscy ograniczyli się do przekazania jedynie 30 dolarów na cele charytatywne. Niektóre kwoty wsparcia znacząco przewyższały nie tylko minimalny próg wsparcia, lecz także sumaryczną kwotę poszczególnych produkcji - najhojniejszy darczyńca przelał na konto Humble Bundle aż 10 tysięcy dolarów.

Zespół Humble Bundle od lat wspiera najróżniejsze fundacje za pośrednictwem swoich paczek gier, programów oraz e-booków. Firma domyślnie przekazuje część wpłat na wybrane akcje charytatywne, a w przypadku Humble Conquer Covid-19 Bundle zadecydowano, że cała kwota ze zbiórki trafi na rzecz fundacji czterech fundacji walczących z pandemią koronawirusa: Lekarze bez granic, Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, Direct Relief oraz Partners In Health.