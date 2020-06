The Dark Pictures: Little Hope nie zadebiutuje w planowanym pierwotnie terminie

Bandai Namco

The Dark Pictures: Little Hope miało być wakacyjnym horrorem, który trafi na PC oraz współczesne konsole. Teraz już wiemy, że tak się nie stanie. Produkcja studia Supermassive Games została opóźniona i pewnym jest, że nie zadebiutuje w tegoroczne lato. Nowym okienkiem, w które celują twórcy i wydawca jest jesień 2020 roku.

Powód opóźnienia premiery gry nie jest zależny od studia, ale od sytuacji związanej z koronawirusem na świecie. Pete Samuels, który jest producentem gry oraz reżyserem całej serii spod szyldu The Dark Pictures, przekazał, że od marca cała 200 osobowa załoga pracuje zdalnie. To oczywiście przekłada się na tempo prac nad produkcją, ale jest do zaakceptowania, bo jak tłumaczy Samuels - zdrowie pracowników jest priorytetem.