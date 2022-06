I Am Groot - plakat i data premiery serialu z najsłodszym członkiem Strażników Galaktyki

Marvel Studios

I Am Groot będzie serialem animowanym od Disney+, który zadebiutuje jeszcze w 2022 roku, wypełniając lukę między trzecią częścią Strażników Galaktyki a Avengers: Wojna bez granic. Marvel Studios i Disney+ udostępnili plakat produkcji, która zawierać będzie serię dziesięciu krótkometrażowych przygód tytułowego bohatera.

Produkcja z udziałem Baby Groota będzie drugą serią animowaną od Marvel Studios po premierze What If... ?. Ogłoszono oficjalnie, że produkcja zadebiutuje 10 sierpnia na Disney+. James Gunn, reżyser Strażników Galaktyki, pełni funkcję producenta wykonawczego. Na Twitterze zdradził, że to krótkie filmy animowane, więc niekoniecznie są częścią sagi Strażników Galaktyki. Są według niego "kanonicznie same w sobie". Zobaczcie plakat:

Marvel Studios

Na fanów Strażników Galaktyki czekają w przyszłości jeszcze przynajmniej dwa projekty: Holiday Special oraz Guardians of the Galaxy Vol.3. Za obie produkcje odpowiedzialny będzie jako reżyser James Gunn. Film do kin zawita 5 maja 2023 roku.