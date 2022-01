I Am Groot - w serialu pojawią się inni członkowie Strażników Galaktyki? Storyboard może to potwierdzać

Marvel

I Am Groot będzie serialem animowanym od Disney+, który według słów Jamesa Gunna, ma zadebiutować jeszcze w 2022 roku, wypełniając lukę między trzecią częścią Strażników Galaktyki a Avengers: Wojna bez granic. Więcej szczegółów nie znamy, do tej pory jedynie Vin Diesel ujawnił, że w tej serii krótkometrażówek, Groot odwiedzi pewne szczególne miejsce. Będzie nim Planeta X, z której pochodzi.

W sieci natknięto się jednak na portfolio jednego z artystów pracujących przy produkcji, Marka Hurtado. Na stworzonym przez niego storyboardzie widzimy nie tylko postać Groota, ale także Draxa, jednego z członków Strażników Galaktyki. Na ten moment nie możemy być pewni, że faktycznie zobaczymy bohatera w serialu, ale jest to znacząca poszlaka. Nie ma także informacji na temat powrotu do roli głosowej Dave'a Bautisty, który nie brał udziału w nagrywaniu głosu swojego bohatera w animacji What If...?. Zobaczcie pracę grafika:

https://twitter.com/guardiansupdate/status/1478097625861828610

Premiera spin-offu Strażników Galaktyki ma odbyć się w 2022 roku na platformie Disney+. Produkcja będzie składać się z krótkometrażowych historii.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.