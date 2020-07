If Only - Netflix kasuje produkcję tureckiego serialu. Powodem problemy z homoseksualizmem jednej z postaci

Netflix

Netflix anulował produkcję tureckiego serialu If Only z powodu cenzury jednej z homoseksualnych postaci. Ośmioczęściowy dramat został zapowiedziany w marcu. Jednak jak podaje Financial Times producentom odmówiono pozwolenia na filmowanie po tym, jak władze tureckie odkryły, że jeden z pięciu głównych bohaterów będzie gejem. W odpowiedzi Netflix zdecydował się wycofać produkcję niż zmienić scenariusz. Twórca projektu Ece Yörenç stwierdził, że to doświadczenie napawa go strachem na przyszłość, jeśli chodzi o produkcje z homoseksualnymi bohaterami, które mogłyby zostać nakręcone w Turcji.

Jak stwierdził producent odmówiono im pozwolenia na kręcenie, mimo, że serial nie zawiera żadnych scen seksu ani kontaktu fizycznego między osobami homoseksualnymi. Produkcja opowiada o kobiecie, która przenosi się 30 lat w przeszłość do momentu, kiedy to oświadczył się jej mąż.