Ballada ptaków i węży - TEN gest zachwycił fanów, a był improwizacją. Zaskoczeni?

Volumnia Gaul to organizatorka igrzysk, którą w filmie Ballada ptaków i węży zagra Viola Davis. Twórcy ujawnili, jakie postacie zainspirowały ich przy tworzeniu bohaterki. Poza tym pojawiła się informacja, jaka głośna scena ze zwiastuna okazała się improwizacją. Zobaczcie sami.

Ballada ptaków i węży - TEN gest zachwycił fanów, a był improwizacją

Francis Lawrence, reżyser Ballady ptaków i węży, w rozmowie z Entertainment Tonight zdradził, że jeden gest ze zwiastunów, który wywołał zamieszanie wśród fanów, był improwizacją. Chodzi oczywiście o głębokie dygnięcie w wykonaniu Rachel Zegler, które miało nawiązywać do sceny, w której Katniss Everdeen ukłoniła się w stronę publiczności po tym, jak ustrzeliła jabłko, by zwrócić na siebie ich uwagę, co było z jej strony buntowniczym i odważnym posunięciem.

To było coś, co wymyśliłem tego dnia na poczekaniu. Poprosiłem Rachel, by to zrobiła, ponieważ nieustannie szukaliśmy, jakie małe easter-eggi, które podekscytowałaby fanów, możemy przemycić do filmu.

Ballada ptaków i węży

Jakie postacie zainspirowały Volumnię Gaul?

Francis Lawrence wyjawił także w wywiadzie z People Magazine, że podczas rozmowy z Davis podał występ Gene Wildera jako Willy'ego Wonki w filmie Charlie i Fabryka Czekolady jako inspirację do Volumnii Gaul.

W tej postaci była pewnego rodzaju dzika i ekscentryczna kreatywność, a także czerpanie radości z tej kreatywności. A przy tym było w niej coś złowrogiego.

Jego zdaniem Davis w mig załapała, o co mu chodziło, choć na początku trochę martwił się, czy powinien się z nią tym dzielić. Za to Trish Summerville, projektantka kostiumów do prequela Igrzysk śmierci, powiedziała że chciała, by Volumnia Gaul wyglądała trochę jak "szalony naukowiec, coś w stylu doktora Frankensteina", ale w jeszcze bardziej mrocznym stylu.