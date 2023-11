Igrzyska Śmierci - początkowo kategoria wiekowa filmów była za wysoka. MPAA nie chciało zejść z oceny R

materiały prasowe

Może i seria Igrzysk Śmierci jest skierowana do młodej widowni, ale historia zawiera brutalne i makabryczne sekwencje. Chociaż adaptacje kinowe otrzymały kategorię PG-13, nie było łatwo. Francis Lawrence, reżyser filmów, potwierdził, że jego pierwotne cięcia uzyskały ocenę R, dlatego musiały być skrupulatnie stonowane.

Igrzyska Śmierci - reżyser o "komplikacjach" z kategorią wiekową

Gdyby Igrzyska Śmierci otrzymały kategorię R, osoby poniżej 17 roku życia nie mogłyby przyjść na seans. Twórcom zależało jednak, aby film obejrzało jak najwięcej nastolatków, którzy byli znaczącą grupą docelową. Dlatego dokonywano licznych poprawek, o czym reżyser opowiedział w wywiadzie dla Jake's Tales.

- Prawda jest taka, że każdy film z tej serii, jaki tworzyłem, początkowo otrzymał ocenę R. Musieliśmy notorycznie je poprawiać i znów wracać z nimi do MPAA, aby w końcu je przepchnąć do PG-13. Dlatego zawsze podchodzę do tego z myślą, że musimy zmieścić się w kategorii PG-13, ale ciągle kończy się na tym, że najpierw dostajemy R i musimy to naprawiać.

Igrzyska Śmierci: Ballada Ptaków i Węży - fabuła, premiera

Ballada ptaków i węży to filmowa adaptacja powieści autorstwa Suzanne Collins pod tym samym tytułem, która stanowi prequel historii, jaką znamy z serii Igrzyska śmierci. Produkcja opowiada o młodości Coriolanusa Snowa, którego znamy jako Prezydenta Panem, rządzącego twardą ręką.

Film zadebiutuje 17 listopada w polskich kinach.

Igrzyska Śmierci: Ballada Ptaków i Węży - zdjęcia

Ballada ptaków i węży