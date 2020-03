IHELPYOU.app – aplikacja do pomocy sąsiedzkiej ułatwi przetrwanie epidemii

Koronawirus zmusił miliony pracowników do pozostania w domach, a WHO zaleca ograniczenie kontaktów międzyludzkich do minimum. Wszystko po to, aby zahamować tempo rozprzestrzeniania się epidemii i zminimalizować liczbę zgonów wywołanych COVID-19. Rządy apelują o to, aby szczególną troską otoczyć osoby starsze, znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka, a ci, którzy mieli kontakt z zarażonymi, poddawani są przymusowej kwarantannie.

Zespół IT.focus postanowił ułatwić życie tym, którzy nie powinni opuszczać swoich domów, a nikt spośród najbliższych nie jest w stanie pomóc im w codziennym funkcjonowaniu. Tak powstała aplikacja do pomocy sąsiedzkiej IHELPYOU.app. Zasady jej funkcjonowania są bardzo proste. Po zalogowaniu się do serwisu wolontariusze mogą określić zakres świadczonej pomocy oraz przybliżone miejsce zamieszkania. Znacznik wolontariusza pojawi się na mapie świata, wraz z informacjami kontaktowymi takimi jak numer telefonu czy adres profilu na Facebooku.

IHELPYOU.app ma pomóc osobom starszym oraz tym pozostającym w kwarantannie domowej uzupełnić zapasy żywności, kupić leki, wyjść z psem bądź wykonać inne czynności, na które w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie mogą sobie pozwolić. Twórca witryny, Jakub Król, zapewnia, że monitoruje sposób wykorzystania serwisu, aby wyłapać ewentualne nadużycia ze strony użytkowników.

Warto zauważyć, że sukces IHELPYOU.app przerósł wyobrażenia pomysłodawców. Przez pierwszą dobę do usługi dołączyły tysiące wolontariuszy z całego świata, co zaowocowało powstaniem jej brytyjskiej, czeskiej, hiszpańskiej i rumuńskiej odsłony. Witryna spotkała się tak ogromnym zainteresowaniem, że serwery nie są w stanie błyskawicznie wczytać mapy graficznej. Dlatego zaleca się, aby włączyć lokalizację użytkownika podczas korzystania z serwisu. Pozwoli to znacznie sprawniej znaleźć wolontariuszy w naszej okolicy.

A ci służą swoją pomocą nie tylko w Europie. Do udziału w rozwoju platformy przyłączyli się także pierwsi użytkownicy z Ameryki Północnej czy Afryki.