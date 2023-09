Ilona Łepkowska wygrała. Uwierz w Mikołaja trafi jednak do kin

fot. Marta Gostkiewicz/MTL Maxfilm

W październiku zeszłego roku scenarzystka i producentka, autorka, współautorka bądź pomysłodawczyni historii do tak wiekopomnych dzieł jak Na dobre i na złe, M jak Miłość, Och, Karol, Nie kłam, kochanie, Nigdy w życiuczy serii Kogel-mogel Ilona Łepkowska w bardzo gorzkim wpisie skrytykowała widzów. Poszło o to, że jej najnowszy film Uwierz w Mikołaja zamiast do kin miał trafić na platformę streamingową TVP VOD. W jej ocenie współwinni takiemu obrotowi spraw byli widzowie, którzy w ostatnim czasie przyzwyczaili się do oglądania filmów "na kanapie pod kocem" w przeróżnych serwisach streamingowych, zatracając gdzieś w sobie chęć przeżywania doświadczeń na sali kinowej przez co wielu producentów rezygnowało z takiej formy dystrybucji. Jak sama napisała:

Cóż, gdyby polska publiczność wróciła do kin na polskie filmy, które były wyświetlane w dotąd w tym roku, to mogłaby i "Uwierz w Mikołaja" obejrzeć w kinie. Film o tym budżecie musiałby mieć w kinie widownię rzędu 800 tysięcy, by dawało to choćby szansę na zwrot budżetu, nie mówiąc już o zysku. Film to biznes.

Wychodzi na to, że jej niezadowolenie zostało dostrzeżone, a uwagi wzięte pod uwagę ponieważ film ostatecznie nie trafił na platformę TVP VOD. Mało tego, pojawiła się data jego kinowej premiery oraz plakat. Wszystko wskazuje na to, że pisarce udało sie zmienić zdanie dystrybutora. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale wiemy, że ma on pojawić sie na dużym ekranie w listopadzie tego roku.

Uwierz w Mikołaja

Uwierz w Mikołaja - o czym jest film

Agnieszka z powodu gwałtownej śnieżycy zostaje odcięta od reszty świata w urokliwej górskiej chatce, a na jej drodze pojawia się tajemniczy i przystojny mężczyzna w stroju Świętego Mikołaja. Pięcioletnia Zosia wraz ze swoją mamą, mimo kiepskiej sytuacji finansowej, próbują przygotować tradycyjną rodzinną wigilię, a pomóc im w tym może Robert – pełniący służbę w Święta samotny policjant, który z czystej potrzeby serca chce dla kogoś zrobić coś dobrego. Ten magiczny czas to również szansa, aby pewien mężczyzna ponownie spędził Boże Narodzenie ze swoją ukochaną z dawnych lat – o ile oczywiście kobieta jego życia znajdzie chwilę spokoju, mając pod opieką zwariowanych i nieobliczalnych pensjonariuszy domu opieki „Happy End”. Niech zwycięży magia świąt i magia miłości!

Uwierz w Mikołaja - kto w obsadzie

W filmie Uwierz w Mikołaja, będącego ekranizacją książki autorstwa Magdaleny Witkiewicz, znalazła się całkiem spora obsada. Wśród licznych gwiazd mamy takich aktorów jako Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Aleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz, Dorota Kolak, Cezary Żak, Mateusz Janicki, Teresa Lipowska czy Bohdan Łazuka.