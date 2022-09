Iluzja 3 jednak powstanie. W końcu wybrano reżysera

fot. IMDb.com

Po latach opóźnień i problemów wybrano nowego reżysera filmu Iluzja 3. Został nim Ruben Fleischer, znany z takich hitów jak Uncharted, Venom oraz Zombieland. Jest też nowy scenarzysta, którym został Seth Grahame-Smith. Będzie on pracować nad nową wersją scenariusza z reżyserem. Scenarzystę znamy z takich filmów jak LEGO Batman: Film, Duma i uprzedzenie, i zombie oraz Abraham Lincoln: Łowca wampirów 3D. Poprzednią wersję napisał nominowany do Oscara Eric Warren, który znany jest z takich filmów jak Top Gun: Maverick oraz American Hustle.

Iluzja 3 - Ruben Fleisher komentuje

Reżyser opublikował oświadczenie prasowe komentujące swój angaż do oczekiwanej kontynuacji.

- Są trzy rzeczy na świecie, które kocham... Jesse Eisenberg, Woody Harrelson i magia. Praca z tymi utalentowanymi aktorami, jak i resztą niezwykłej obsady serii Iluzja, to spełnienie marzeń. Całe życie jestem fanem filmów z gatunku heist. Uwielbiam czuć się przyciąganym przez twisty i tajemnicę, w której nic nie jest tym, czym się wydaje. A to jest jeszcze bardziej prawdziwe, gdy złodziejami są magicy - wówczas szanse na opowiadanie historii są nieograniczone. Erikowi udało się przygotować świeży i ekscytujący scenariusz nowego filmu, w którym są fajne nowe postacie, więc jestem podekscytowany, że mogę w to wejść jeszcze głębiej.

Przypomnijmy, że pierwsze dwa filmy zebrał razem 686,5 mln dolarów. Plany na trzecią część były ogłaszane kilkakrotnie w ostatnich ośmiu latach. Wygląda jednak, że wszystko jest na dobrej drodze, by w końcu zostały zrealizowane.

Szef Lionsgate Nathan Kahane chwali Fleishera, który jego zdaniem ma w wyjątkowy talent do tworzenia rozrywki opartej na postaciach. Nie da się też ukryć, że jego poprzednie największe hity pomimo niezbyt dobrych recenzji stały się sukcesami komercyjnymi, które spodobały się widzom. Uncharted zebrał 401,7 mln dolarów, a Venom 856 mln dolarów.

Data premiery nie została ustalona.