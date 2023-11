Imaginary – pierwszy zwiastun. Nowy horror o niezbyt przyjaznym pluszowym misiu

fot. materiały prasowe

Reklama

Imaginary to najnowsza propozycja grozy od Blumhouse Productions, za którą odpowiada Jeff Wadlow, reżyser Prawdy czy wyzwania i Klątwy Bridge Hollow. Wadlow napisał również scenariusz do filmu wraz z Gregiem Erbem, Jasonem Oremlandem i Brycem McGuirem. W głównym rolach zobaczymy DeWandę Wise i Betty Buckley.

Imaginary - pierwszy zwiastun

Imaginary - o czym jest?

Historia opowiada o Jessice (DeWanda Wise), która wraca po wielu latach wraz z rodziną do domu swojego dzieciństwa. Na miejscu znajduje starego pluszowego misia Chauncey, do którego przywiązuje się jej pasierbica Alice (Pyper Braun). Im dłużej Alice przebywa z pluszakiem, tym bardziej jej zachowanie staje się niepokojące, a ich wspólne zabawy stają się coraz bardziej złowrogie. Jessica zaczyna zdawać sobie sprawę, że Chauncey to znacznie więcej niż pluszowy miś, za jakiego go uważała przez te wszystkie lata.

W obsadzie poza Wise i Buckley znaleźli się również Tom Payne, Taegen Burns, Pyper Braun, Matthew Sato, Veronica Falcón i Dane DiLiegro.

Imaginary trafi na ekrany kin 8 marca 2023 roku.