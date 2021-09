Iman Vellani to fanka MCU. Urocze wideo nowej superbohaterki uniwersum

fot. Marvel

Casting debiutantki do roli perspektywicznej superbohaterki MCU to pokaz odwagi Kevina Feige i całego Marvel Studios. Dostrzegli w niej coś, co zagwarantuje sukces. Iman Vellani przede wszystkim jest wielką fanką MCU, na co wskazują wszystkie informacje o niej pojawiające się w sieci jeszcze przed obsadzeniem w roli. Sama to też otwarcie potem podkreślała, a jej filmik stworzony prawdopodobnie z nudów podczas kwarantanny w domu to potwierdza.

Urocze wideo zostało opublikowane na koncie vimeo młodej aktorki w maju 2021 roku, ale dopiero teraz zostało odkryte przez media i rozpowszechnione. W nim też widzimy Iman w skarpetkach Kapitan Marvel i z laptopem z Iron Manem, która bawi się figurkami Ms. Marvel i Iron Mana. Całość pokazuje to, co wszyscy wiemy o Kamali Khan, bohaterce, w którą Iman się wciela w MCU, która jest wielką fanką Avengers. Dlatego też fani są przekonani, że obsadzenie w tej roli Vellani to strzał w dziesiątkę.

Ms. Marvel - data premiery nie została ujawniona. Po serialu Disney+ zobaczymy młodą członkinię Avengers w The Marvels, czyli kontynuacji Kapitan Marvel.