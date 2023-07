Immortals of Aveum - ostateczny zwiastun gry. Widowiskowe zaklęcia i walka z silami zła

fot. EA

Immortals of Aveum to nadchodząca produkcja tworzona przez Ascendant Studios i wydawana przez Electronic Arts. W grze wcielimy się w Jaka, maga bitewnego, który znajdzie się w samym środku Wszechwojny, wielkiego konfliktu o władze nad magią. Gracze oczywiście sami będą mieli możliwość skorzystania z różnego rodzaju zaklęć, by poradzić sobie z licznymi przeciwnikami, a z częścią zdolności głównego bohatera można zapoznać się na nowym, ostatecznym zwiastunie.

W materiale widzimy wszystkie trzy grupy magii: niebieskie zaklęcia siły, czerwone zaklęcia chaosu oraz zielone zaklęcia lecznicze. Mają one inne zastosowania, ale podczas zabawy będzie można je ze sobą łączyć w widowiskowe i niszczycielskie kombinacje. Czary nie będą jednak służyć wyłącznie do destrukcji, bo niektóre będzie można wykorzystać także do rozwiązywania zagadek lub na przykład osłabiania czy spowalniania oponentów. Nie zabraknie również systemu talentów, dzięki któremu rozwiniemy zdolności Jaka.

Immortals of Aveum zadebiutuje na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X już 22 sierpnia tego roku.