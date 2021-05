Indiana Jones 5 - Mads Mikkelsen komentuje swój udział w produkcji. Chwali scenariusz

Źródło: Marvel

Indiana Jones 5 to zapowiedziana kolejna odsłona przygód portretowanego przez Harrisona Forda archeologa. Za kamerą stanie James Mangold, a Harrison Ford powróci w głównej roli. Będzie to ostatnia część, która zakończy historię kultowego bohatera. W obsadzie znajduje się także Mads Mikkelsen (Na rauszu), który w jednym z wywiadów skomentował swój udział w projekcie.

Aktor odpowiedział na pytanie o jego odczucia związane z dołączeniem do świata Indiany Jonesa. Nie krył zadowolenia faktem, że weźmie udział w serii, na której się wychował.

Jestem tym bardzo podekscytowany... Niedawno obejrzałem Poszukiwaczy zaginionej Arki, jest tak dobrze zrobiony i czarujący, to świetna historia. Tak więc, to wielki zaszczyt być częścią tej serii, przy której dorastałem... Jestem w komfortowej sytuacji, ponieważ pozwolili mi przeczytać scenariusz wcześniej. I tak, to wszystko, czego sobie życzyłem.

źródło; materiały prasowe

Mikkelsen zdradził także, że pozwolono mu pomóc w tworzeniu swojej postaci. Niestety wciąż nie wiemy, w kogo wcieli się aktor. Nie znamy też fabuły produkcji, która wciąż trzymana jest w tajemnicy. Jest szansa na to, że wczesne prace nad filmem ruszą jeszcze latem tego roku. Przypomnijmy, że Steven Spielberg, twórca czterech poprzednich odsłon, będzie producentem razem z szefową Lucasfilmu Kathleen Kennedy, Frankiem Marshallem i Simonem Emanuelem.

Zobacz także: Plotka Spoilery

Indiana Jones 5 - premiera zaplanowana jest na 29 lipca 2022 roku.