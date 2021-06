Infinite - finałowy zwiastun filmu akcji. Mark Wahlberg tnie kule kataną

fot. materiały prasowe

Infinite to widowiskowy film akcji, który dostał swój finałowy zwiastun. Poza przybliżeniem fabuły tym razem zapowiedź pokazuje to, co fanów gatunku interesuje najbardziej, czyli jak ten film będzie tworzyć widowisko. Po Bez litości wiemy, że Antoine Fuqua ma dobre oko do scen akcji, a trailer w dużej mierze to potwierdza, aczkolwiek widać, że tym razem ta sfera u niego jest bardziej oparta na efektach komputerowych. Dokładny budżet nie jest znany. Film był tworzony dla kin, ale z uwagi na pandemię zdecydowano się go przenieść do VOD.

Infinite - zwiastun

Infinite - o czym film?

Bohaterem jest Evan McCauley (Mark Wahlberg), mężczyzna ze schizofrenią, który sam się leczy, bo ma wciąż wspomnienia o miejscach, w których nigdy nie był. Gdy Evan jest bliski załamania nerwowego, spotyka organizację The Ininites, która pomaga mu odblokować odpowiedzi na pytania. Razem muszą powstrzymać zbuntowanego członka organizacji zwanego Bathurst (Chiwetel Ejiofor), który chce zniszczyć ludzkość.

W obsadzie są Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Liz Carr, Toby Jones i Dylan O’Brien.

Todd Stein jest autorem historii, a Ian Shorr napisał scenariusz na podstawie książce D. Erica Maikranza zatytułowanej The Reincarnationist Papers.

Infinite - premiera w USA w platformie Paramount+ już 10 czerwca. Data premiery w Europie, w tym w Polsce, nie jest znana.