Infinite Storm - thriller w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej w kinach. W głównej roli Naomi Watts

Infinite Storm to thriller w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. Scenariusz do produkcji napisał Josh Rollins na podstawie artykułu Ty Gagne High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue, opowiadającego o historii Pam Bales, matki, pielęgniarki i przewodnika górskiego. Kobieta wybrała się na samotną wspinaczkę na Górę Waszyngtona. Gdy gwałtownie załamuje się pogoda, odnajduje ślady sportowych butów na śniegu, zaczyna więc poszukiwania nieprzygotowanego turysty. Rozpoczyna się śmiała akcja ratunkowa.

W głównej roli występuje nominowana do Oscara Naomi Watts. To drugi anglojęzyczny film w karierze Małgorzaty Szumowskiej. Poprzednim była Córka boga. Infinite Storm wszedł do polskich kin 27 maja 2022 roku.

Infinite Storm - opis fabuły

Infinite Storm, pierwszy amerykański film Małgorzaty Szumowskiej, to zapierająca dech w piersiach i mrożąca krew w żyłach wyprawa w jedno z najbardziej niebezpiecznych górskich pasm świata, gdzie porywy wiatru sięgają 300 km na godzinę, a pogoda zmienia się nieustannie. To również opowieść o innych żywiołach: stracie, ryzyku i odwadze, która pozwala wyjść cało z najgorszej życiowej nawałnicy. Główną rolę w inspirowanym prawdziwą historią thrillerze zagrała hollywoodzka gwiazda Naomi Watts (Niemożliwe, Birdman, Mulholland Drive), w idealnych proporcjach łącząc kruchość z niezłomnością. [multikino.pl]

Infinite Storm - obsada i twórcy

W obsadzie oprócz Naomi Watts znajdują się także Billy Howle, Denis O’Hare oraz Parker Sawyers. Producentami są Watts, Peter Sobiloff, Mike Sobiloff, Trudie Styler, Celine Rattray i Jenny Halper. Z kolei producentami wykonawczymi są Szumowska, Nic Marshall, Joshua Rollins, Jason De Beer, Nick Shumaker, Shirin Hartmann, Des Tan, Andrew Karpen i Kent Sanderson. W ekipie producentów są także Jacek Kulczycki, Magdalena Zimecka, Radosława Bardes, Dflights, Dominika Kulczyk i Jackie Donohoe. Za projekt odpowiadają Bleecker Street oraz Sony Pictures Worldwide Acquisitions.