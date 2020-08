Injustice - znana bohaterka DC nie wytrzymała. Z zimną krwią zamordowała nazistę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Informowaliśmy Was już, że na amerykańskim rynku ukazują się kolejne odsłony komiksowej serii Injustice: Year Zero, w której akcja rozgrywa się przed wydarzeniami ukazanymi w zasadniczej części franczyzy. Bodajże najistotniejszy wątek jest związany z walką Justice Society of America z państwami Osi w trakcie II wojny światowej. Teraz dowiedzieliśmy się, że jedna z bohaterek DC w drastyczny sposób pozbawiła życia słynącego z okrutności nazistę.

W poprzedniej odsłonie serii pokazano, że członkowie armii III Rzeszy zastrzelili Hawkmana wtedy, gdy próbował on ratować swoją ukochaną, Hawkgirl. Ta ostatnia w odwecie zdziesiątkowała wojsko wroga, by ostatecznie odlecieć z placu boju z ciałem swojej miłości na rękach. Sęk w tym, że w tym samym miejscu pozostawiła ona amulet chaosu, niezwykle potężną, magiczną broń.

Sięgnął po nią niemiecki generał Dirk Strasser, który posiadł dzięki artefaktowi moc kontrolowania umysłów. Przez kolejne lata wykorzystywał go do okrutnego rozprawiania się z żołnierzami aliantów, których raz po raz wpędzał w starannie zaplanowane pułapki. Koniec końców doszło jednak do wielkiej bitwy, w której Wonder Woman, Wildcat, Spectre, Alan Scott i inni herosi zmierzyli się z dowodzoną przez Strassera armią.

Na placu boju chcąca pomścić ukochanego Hawkgirl nie wytrzymała. Za pomocą swojej buławy roztrzaskała głowę nazistowskiego generała, uderzając w nią kilkukrotnie. Co więcej, inni superbohaterowie nie mieli nawet czasu jej powstrzymać - byli wtedy zajęci próbą przejęcia amuletu chaosu.

Zobaczcie plansze (z galerii dowiecie się także, jaki stosunek do nazistów ma Joker):