iPad jak laptop, otrzyma klawiaturę z gładzikiem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według dziennikarzy serwisu The Information już wkrótce tablety Apple mogą zmienić swoje oblicze. Ponoć firma przygotowuje się do wypuszczenia nowego akcesorium, które upodobni sprzęt do klasycznych hybryd z Windowsem na pokładzie. Wkrótce iPada obsłużymy za pośrednictwem trackpada zintegrowanego z nową klawiaturą od Apple.

Wypuszczenie na rynek tego produktu jest pokłosiem powolnych zmian w postrzeganiu przez korporację swoich tabletów. Do niedawna Apple przyjmowało, że iPad nie jest bezpośrednim konkurentem dla laptopów, dlatego nie mogliśmy znaleźć w nim takich funkcji jak np. obsługa peryferyjnych urządzeń podpinanych za pośrednictwem USB.

Podejście firmy do iPadów uległo jednak diametralnej zmianie. W tabletach pojawiło się złącze USB-C, dodano obsługę peryferiów i menedżera plików. Ale choć przystosowano je do współpracy z myszką, oficjalne klawiatury Apple nadal były pozbawione gładzika znanego z laptopów. Jeśli wierzyć wspomnianym przeciekom, trackpad zintegrowany z ipadową klawiaturą pojawi się na rynku jeszcze w tym roku, przy okazji premiery kolejnych iPadów.

Może wydawać się, że to zmiana kosmetyczna, ale wprowadzenie tego akcesorium będzie ostatnim krokiem na drodze do przekształcenia tabletów Apple w pełnoprawnych konkurentów dla windowsowych hybryd. Microsoft Surface Pro zyska bezpośredniego rywala, a oba sprzęty będą ścierały się ze sobą w tej samej kategorii urządzeń. Za kilkanaście miesięcy zobaczymy, która firma wyjdzie z tego starcia zwycięsko.