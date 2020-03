Iron Fist jak Butch Cassidy i Sundance Kid. Aktor o pomyśle na 3. sezon

Tom Pelphrey w serialu Iron Fist wcielał się w Warda, jednego z prezesów firmy Rand Enterprisess. Historia serialu zakończyła się na interesującej scenie, w której widzieliśmy nowe zdolności Dany'ego (Finn Jones) oraz Warda u jego boku. Aktor przy okazji promocji kolejnego sezonu serialu Ozark opowiedział, jakie były pomysły na nową serię z Iron Fistem.

Okazuje się, że zanim zapadła decyzja o anulowaniu serialu, były już poczynione pierwsze pomysły fabularne, czego dowodem jest własnie końcowa scena drugiego sezonu. Tom Pelphrey zdradza, że duet Dany-Ward mógł być siłą napędową nowej odsłony.

Trochę mówiło się o tym, jak mógłby wyglądać nowy sezon, gdzie Danny i Ward wyruszyli razem do Azji. Mówiono... no cóż, mogę to teraz powiedzieć, o czymś w rodzaju Butch Cassidy i Sundance Kid, jeśli chodzi o więź i relację między nimi.

Aktor został zapytany też o powrót do roli, jeśli serial zostałby kiedyś wznowiony. Odpowiedział tradycyjnie "nigdy nie mów nigdy", ale wiele zależy od okoliczności i zaangażowania ludzi do kontynuowania projektu.

Netflix