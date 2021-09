3 wersje Daredevila ramię w ramię bronią Nowego Jorku. Jedna z nich zaskakuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W Stanach Zjednoczonych zadebiutował zeszyt Daredevil #34, kolejna odsłona znakomitej serii ze scenariuszem Chipa Zdarsky'ego. Przypomnijmy, że w jednej z wcześniejszych historii złoczyńca Bullseye postanowił uśmiercić wszystkich mieszkańców Manhattanu, odcinając okręg od pozostałych części Nowego Jorku. Jakby tego było mało, antagonistę wspomaga jeszcze armia jego klonów, stworzonych przez naukowców pracujących dla Wilsona Fiska. Do walki z wrogiem ostatecznie stanęły aż trzy wersje Diabła Stróża.

By powstrzymać zagrożenie, wciąż odsiadujący wyrok Matt Murdock zdecydował się na ucieczkę z więzienia. Z kolei działająca obecnie jako Daredevil Elektra Natchios przejęła kontrolę nad ekranami w całym mieście, aby pokazać się na nich Bullseye'owi i tym samym wywabić go z ukrycia. Jej plan się powiódł, przy czym antagonista zaatakował antybohaterkę na tyle poważnie, że ta była bliska śmierci. Nieoczekiwanie na odsiecz przyszła jej Tyfusowa Mary - i to w koszulce z symbolem Diabła Stróża. Jest to o tyle zaskakujące, że postać ta pracuje aktualnie w ochronie Kingpina.

Daredevil #34 - plansze

Troje Daredevilów zdołało koniec końców powstrzymać krucjatę Bullseye'a. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób na dalszą część historii wpłynie wolta Tyfusowej Mary.