Silver Surfer zmienił kolor. Przyczyna uświadomi Wam, jak ogromny jest kosmos Domu Pomysłów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Defenders #2. Tytułowa drużyna herosów została przeniesiona w czasie do okresu istnienia 6. kosmosu - przypomnijmy, że wszechświat Marvela cyklicznie kończy się i odradza. To właśnie tu bohaterowie spotkali matkę Galactusa, Taiaę, jak również musieli stawić czoło poprzednikowi pożeracza światów, Omnimaxowi. Co ciekawe, w trakcie tej batalii Silver Surfer zmienił swój charakterystyczny, srebrny kolor na złoty.

Doszło do tego w trakcie starcia herosa z heroldem Omnimaxa, Carlem Zotą (innymi słowy: Zota w czasie trwania 6. kosmosu pełnił tę samą funkcję, która Silver Surferowi przypadła w udziale w 7. kosmosie). Surfer, zdając sobie sprawę, że nie ma szans na wygraną, zdecydował o przekazaniu swojej kosmicznej mocy rywalowi. Sęk w tym, że gdy miało do tego dojść, Norrin Radd skierował strumień energii na siebie, ostatecznie wchłaniając siłę przeciwnika.

Defenders #2 - plansze

To nie pierwszy raz, gdy w komiksach Radd zmienia swoją barwę. W seriach Silver Surfer: Black czy jako Upadły w Thanosie jego ciało miało czarny kolor.

Z finału zeszytu dowiadujemy się, że Silver Surfer powrócił do swojej macierzystej linii czasowej, natomiast pozostali członkowie Defenders cofnęli się do 5. kosmosu, gdzie spotkali Najwyższego Maga tego uniwersum, Moriduna.