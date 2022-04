Iron Man na wrotkach ucieka, goni go goryl na skuterze. Najdziwniejsza scena roku?

Marvel

W zeszycie Iron Man #20 Tony Stark będzie poruszał się na wrotkach. Jakby dziwów było jeszcze mało, tytułowy bohater zacznie uciekać przed... gorylem, który goni herosa na skuterze. Komentatorzy w sieci nie mają żadnych wątpliwości, że w 20. odsłonie ważnej serii ze scenariuszem Christophera Cantwella i rysunkami Angela Unzuety, tej samej, w której protagonista lada moment oświadczy się Patsy Walker aka Hellcat, zobaczymy jedną z najdziwniejszych komiksowych scen roku.

Przypomnijmy, że w ostatniej, 18. części cyklu Stark na dobre pozbył się swoich boskich mocy, które zyskał wcześniej po wystawieniu na działanie Mocy Kosmicznej. Doszło do tego tuż po tym, gdy heros w przypływie gniewu zabił kilka postaci, w tym swojego wiernego przyjaciela, Jamesa Rhodesa. Koniec końców bohater wykorzystał potężne zdolności do przywrócenia zamordowanych do życia.

Teraz do sieci trafiła zapowiedź Iron Mana #20. Ponieważ nie naniesiono na nią jeszcze warstwy dialogowej, trudno wyprowadzać jakiekolwiek wnioski na temat kontekstu ukazanych wydarzeń. W jednej z sekwencji widzimy jednak, że Tony Stark wykorzystuje swoje słynne wrotki (ten element Marvel wprowadził już blisko 60 lat temu), aby uciec przed ścigającym go gorylem, który w międzyczasie zepchnął ze skutera przypadkowego człowieka. Spójrzcie sami:

Iron Man #20 - plansze

Wiele wskazuje na to, że powyższa, na pozór absurdalna scena, ma uzmysłowić czytelnikom przeogromną redukcję poziomu mocy głównego bohatera, który jeszcze niedawno był uznawany za "żelaznego boga", a teraz musi odnajdywać się w sytuacjach aż do bólu ludzkich.

Komiks Iron Man #20 trafi na amerykański rynek 11 maja.