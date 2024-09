Ironheart - Anthony Ramos o przytłaczającej mocy swojej postaci. The Hood jest od niej uzależniony

Marvel

W 2025 roku na platformę Disney+ trafi serial Ironheart. W tytułową bohaterkę wcieliła się Dominique Thorne, której postać zadebiutowała wcześniej w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (2022). W nowej produkcji MCU pojawi się nowy złoczyńca - Parker Robbins, znany jako The Hood.

Moc stanie się przytłaczająca dla The Hood

The Hooda zagrał Anthony Ramos, który udzielił wywiadu The Hollywood Reporter. Zdradził, że w komiksach jego postać dostaje płaszcz, który jest dla niego zbyt potężny.

Jest to dla niego przytłaczające i zaczyna niszczyć jego ciało. Widać to z zewnątrz i widać, jak to wpływa na niego wewnętrznie, na jego osobowość. Niszczy go to pod względem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym, ale daje mu tyle mocy, że staje się od tego uzależniony. Mówi sobie: „Nie mogę się tego pozbyć”.

Aktor dalej powiedział, że ten płaszcz używa jako broni do przeprowadzenia zemsty, dlatego w komiksach zaczyna od małych rzeczy, jak kradzież, a potem to narasta.

To narasta i narasta, jak jego moc; myślę, że staje się to dla niego trochę przytłaczające, ale jestem podekscytowany. Jestem podekscytowany, że zobaczycie, co zrobiliśmy z tą postacią z wydziałem artystycznym, a także z naszym zespołem od efektów wizualnych i charakteryzacji. Jonah [Levy] i cały jego zespół byli niesamowici z tatuażami i bliznami. Naprawdę wykonali szaloną robotę.

Ironheart - informacje o serialu MCU

Serial MCU opowiada genezę Riri Williams, genialnej nastoletniej wynalazczyni, która tworzy najbardziej zaawansowaną zbroję bojową od czasów Iron Mana. W obsadzie oprócz wyżej wymienionych są Alden Ehrenreich, Manny Montana, Harper Anthony, Lyric Ross i Zoe Terakes. Twórcą jest Chinaka Hodge.

