Fot. Marvel

W nowym serialu MCU, Ironheart, wystąpi Anthony Ramos, który wcieli się w Parkera Robbinsa znanego również jako The Hood. Ta postać to złoczyńca, który stanie naprzeciw Riri Williams. Aktor opowiedział o pewnej zmianie względem komiksów:

Parker Robbins w komiksach jest z Nowego Jorku. Zmieniliśmy to i teraz jest z Chicago, z Humboldt Park, które posiada, oczywiście, bardzo dużą populację Portorykańczyków. Stworzyliśmy całe tło dla niego, gdzie jego mama jest z Young Lords i wychowuje go w ten sposób. Chicago jest dużą częścią tożsamości postaci z naszego serialu i jego samego, więc jestem bardzo podekscytowany, by ludzie tego doświadczyli. To był dar, by móc tam kręcić zdjęcia. To niesamowite miasto, jedno z największych na świecie.

Walka Riri Williams z The Hoodem będzie jak walka nauki z magią.

Te postaci łączy podobne podejście. "Jak dużo jestem w stanie zdobyć? Dostaję trochę mocy i patrzę, co mogę z tym zrobić. Może gdybym mógł dostać więcej, to byłbym też w stanie zrobić więcej?" Potem widzimy jak to wpływa na te postaci - pozytywnie i negatywnie. A potem widzimy, jak postaci zaczynają wykorzystywać siebie nawzajem, by zdobyć czy to więcej mocy, pieniędzy czy czegoś innego. Bardzo fajnie jest widzieć, jak te postaci się przeplatają w historii.

Ironheart - informacje o serialu MCU

Dominique Thorne zadebiutowała jako Riri Williams w filmie Czarna Panter: Wakanda w moim sercu. Jej postać została przedstawiona jako genialna studentka, która podobnie jak Tony Stark, zna się na technologii i potrafi sama stworzyć zbroję bojową. W komiksach była zresztą następczynią Iron Mana, o czym możecie przeczytać poniżej: