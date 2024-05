J.J. Abrams powraca do reżyserii. Wybrał już gwiazdę filmu

fot. YouTube

W swoim stylu J.J. Abrams szykuje tajemniczy film, o którym kompletnie nic na ten moment nie wiadomo poza dwoma faktami. Filmowiec wyreżyseruje go na podstawie własnego scenariusza. Wybrał też gwiazdę, która ma zagrać główną rolę: jest to Glen Powell, który już prowadzi rozmowy, by dopełnić formalności.

J.J. Abrams powraca

Ostatnim kinowym filmem reżysera było widowisko Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku. Od tego czasu nie stał za kamerą.

Glen Powell staje się wielką i popularną gwiazdą. Ostatnio oglądaliśmy go w dobrze ocenianej komedii romantycznej Tylko nie ty, ale występował też w takich tytułach jak Top Gun Maverick, Towarzysze broni czy Swatamy swoich szefów.

Niedługo zobaczymy go na ekranie w superprodukcji Twisters oraz w Hit Manie w reżyserii Richarda Linklatera. Z uwagi na rosnącą popularność aktora dostaje on coraz większe role - ma zagrać w nowej adaptacji książki Uciekinier Stephena Kinga, która stała się głośna dzięki filmowi z Arnoldem Schwarzeneggerem.

Na ten moment nie ma dodatkowych informacji o projekcie J.J. Abramsa.