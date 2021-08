J.W. Rinzler nie żyje. Zmarł autor książek o kulisach Gwiezdnych wojen

fot. materiały prasowe / screen z YouTube

J.W. Rinzler zmarł 28 lipca po prawie rocznym walce z rakiem trzustki. O śmierci autora poinformowała za pomocą Twittera jego córka.

Absolwent New York University przez 15 lat pracował u boku Georga Lucasa w wytwórni filmowej Lucasfilm, gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego jego wydawnictwa Lucasbooks. To właśnie dzięki współpracy z reżyserem oraz scenarzystą kultowej serii sci-fi, w dorobku autora znalazły się liczne tytuły o kulisach powstawania Gwiezdnych wojen. Oprócz The Making of The Empire Strikes Back i The Sounds of Star Wars: The Blueprints, Rinzler wydał również książkę o kulisach powstania Planety Małp oraz Obcego. W 2018 roku pojawiło się pierwsze wydanie jego powieść All Up, w której poruszył temat dramatycznego wyścigu wiążącego się z budowaniem rakiet kosmicznych w celu odkrycia układu słonecznego.

https://twitter.com/jwrinzler/status/1422966386419064832

W lipcu 2020 roku, żona autora Rinzlera Geneviève Rinzler, podzieliła się smutną informacją o chorobie męża. Rinzler osierocił również dwie córki - Judith i Sarę.