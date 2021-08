Star Wars: The Bad Batch - ogłoszono 2. sezon! Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

Star Wars: The Bad Batch to serial animowany z uniwersum Gwiezdnych Wojen, dostępny na platformie Disney+. Produkcja opowiada o elitarnej jednostce klonów, a także tajemniczej dziewczynce o imieniu Omega. W Internecie pojawiła się informacja, że powstanie 2. sezon serialu, a jego premiera jest planowana na 2022 rok! Nie zdradzono jeszcze żadnych szczegółów na temat fabuły kontynuacji, czy ile będzie miała odcinków. Filmik udostępniony na Twitterze też niewiele zdradza. Jednak możemy się przygotować na to, że to tylko kwestia czasu, zanim poznamy szczegóły.

https://twitter.com/starwars/status/1423267557428039683

Michael Paull, prezes Disney+ i ESPN+ skomentował to:

Fani entuzjastycznie przyjęli akcję i fabułę Star Wars: The Bad Batch, więc jesteśmy podekscytowani, by zobaczyć jak animowany świat Gwiezdnych Wojen rozszerza się na Disney+. Jako streamingowy dom dla serii, nie możemy się doczekać 2. sezonu ulubionego serialu naszych widzów.

Producent wykonawczy serialu animowanego, Dave Filoni, podziękował za to w imieniu całego zespołu Lucasfilm Animation platformie Disney+ za możliwość kontynowania historii drużyny Bad Batch.

Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja

Tytułową drużynę komandosów Bad Batch fani mogli poznać w 7. sezonie produkcji Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. 1. sezon opowiadał o tym, jak grupa podejmowała misje przeznaczone dla najemników, by przetrwać.