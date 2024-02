Jacek Bromski zrezygnował z funkcji prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jakie powody?

W maju 2022 roku Jacek Bromski po raz siódmy został wybrany na stanowisko prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Reżyser i scenarzysta kieruje organizacją nieprzerwanie od 1996 roku. Po niespełna dwóch latach kolejnej kadencji ogłosił, że odchodzi ze stanowiska.

Na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich możemy przeczytać długie oświadczenie, w której Bromski tłumaczy swoją decyzję. Jednym z głównych powodów są oskarżenia, że to Jacek Bromski stoi na drodze zapewnienia twórcom tantiem z platform streamingowych. Reżyser wspomina również o próbach rozbijania środowisk filmowych czy pomówieniach.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Pragnę Was zawiadomić, a czynię to z przykrością, że postanowiłem ustąpić z funkcji prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich przed końcem mojej kadencji. Powodów jest kilka, przede wszystkim abstrakcyjna polityka rozbijania środowiska filmowego, atmosfera pomówień, muszę przyznać, bardzo przykra i zniechęcająca, a także wykreowana sytuacja, jakobym to ja był przeszkodą na drodze do osiągniecia celu jakim są tantiemy z Internetu. Od prawie 30 lat mojej pracy na rzecz środowiska, nigdy nie doświadczyłem takiej skali intryg, które odbierają mi chęć do pracy na rzecz innych. W celu wyjaśnienia wszystkich spraw zdecydowaliśmy się powołać niezależny audyt w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

Stanowczo nie chcę, aby ktokolwiek wykorzystywał mnie jako pretekst do odmówienia artystom sprawiedliwych praw do wynagrodzeń z Internetu. Zwłaszcza, że to przecież SFP ten bój rozpoczęło kilka lat temu i jest teraz tak blisko osiągnięcia sukcesu.

Zwróciłem się do Zarządu z wnioskiem o zmianę uchwały dotyczącej Walnego Zebrania sprawozdawczego zwołanego na 22 czerwca i ogłoszenia go zebraniem sprawozdawczo-wyborczym w celu wyboru nowego Prezesa. Do czasu wyboru Stowarzyszenie Filmowców Polskich reprezentować będą Wiceprezeska Karolina Bielawska oraz Skarbnik Michał Kwieciński.