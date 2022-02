Jackass Forever to arcydzieło? Są recenzje krytyków

materiały prasowe

Jackass Forever to ostatnia odsłona szalonej franczyzy, w której zwariowana ekipa kaskaderska popisuje się swoimi niecodziennymi i kontrowersyjnymi wyczynami. W filmie ponownie zobaczymy Johnny'ego Knoxville'a, Steve-O, Chrisa Pontiusa, Dave'a Englanda, Wee Mana, Danger Ehrena i Prestona Lacy'ego. Nowymi członkami są Jasper, Rachel Wolfson, Sean "Poopies" McInerney, Zach Holmes i Eric Manaka. Za kamerą stanął Jeff Tremaine.

W serwisie Rotten Tomatoes zebrano recenzje amerykańskich krytyków i na ten moment produkcja ma 87% pozytywnych recenzji (85 pozytywnych i 13 negatywnych), co daje średnią ocenę na poziomie 7.20/10.

Portal The Hollywood Reporter jest zdania, że to odsłona najcieplej recenzowana przez krytyków i Jackass Forever zbiera najlepsze noty w historii franczyzy. Pierwszy film z serii Jackass z 2000 roku miał 49% pozytywnych recenzji, sequel z 2006 roku zdobył 64% pozytywnych recenzji, natomiast trzecia odsłona Jackass 3 z 2010 roku - 66%.

Co jest być może bardziej zaskakujące to fakt, że zdaniem części komentujących jest to "arcydzieło, które zjednoczy Amerykę (Daily Beast)". Inny krytyk z The Shiznit wypowiedział się w podobnym tonie - "to film dający ulgę, której tak rozpaczliwie potrzebujemy po dwóch latach globalnych trudności. To rozwiązanie na złe samopoczucie wszystkich społeczeństw". Jackass Forever w sensie metaforycznym nazywany jest lekarstwem na pandemię. The New York Times rozpisuje się o energii występujących i przyjaźni, która od razu rzuca się w oczy i udziela się podczas seansu - "kości są kruche, ale serce bije mocniej z każdą sceną". Rolling Stone z kolei pisze wprost - "więcej tych samych żartów o kut*sie, szalonych sztuczek kaskaderskich i obrażeń ciała... dlatego ten film jest zaje*isty".

fot. Sean Cliver - © 2021 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

W pozostałych pozytywnych recenzjach wiele pisze się na temat naprawdę ostrych i bolesnych popisów kaskaderskich oraz emocjach, które towarzyszą oglądaniu wzlotów i upadków ekipy. W kilku krytycznych recenzjach możemy znaleźć opinie o powtarzalności i nadmiernej wulgarności.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

Film zadebiutował już w USA. Nie ma informacji o dacie premiery w Polsce.