Andor - showrunner zdradza zakończenie serialu. Tak będzie wyglądać finał

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Obecnie trwają prace na planie 2. sezonu Gwiezdne Wojny: Andor, w którym w tytułowej roli ponownie zobaczymy Diego Lunę. Przypomnijmy, że serial stanowi prequel dla Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie.

Gwiezdne Wojny: Andor - jak zakończy się 2. sezon?

Showrunnerem, producentem wykonawczym i twórcą serialu jest Tony Gilroy, który w najnowszym wywiadzie dla Entertainment Weekly potwierdził, jak zakończy się Andor. Już wcześniej wspominał, że historia głównego bohatera skończy się tam, gdzie rozpoczął się film Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Powiedział wprost, co zrobi Cassian w końcówce.

Tak, wejdzie na statek zmierzający do Kafrene, żeby spotkać się z Tivikiem. Jest w drodze na tę pierwszą misję. Więc to jest nasz finał - to nasze pożegnanie.

Przypomnijmy, że w filmie Andor jako agent Sojuszu Rebeliantów spotkał się z informatorem o imieniu Tivik, w którego wcielił się Daniel Mays. Zostali zaatakowani przez szturmowców w wyniku czego Cassian został zmuszony do zabić niezdolnego do ucieczki towarzysza, aby ten nie wydał go Imperium.

Tony Gilroy już wcześniej wspominał w wywiadzie, że w tej historii chodzi o to "jak i dlaczego" doszło do wydarzenia z filmu. Obiecywał też, że ostatni sezon będzie zupełnie inny, mówiąc, że będzie się kręcił wokół uczenia się bycia liderem i tego, jak trudno stworzyć sojusz.

Andor - premiera 2. sezonu w sierpniu 2024 roku.