Jak powstał Netflix i jak Iger przekonywał George’a Lucasa? Zapowiedź książek

Marc Randolph założył startup, pożyczając pieniądze od matki, bo nikt inny nie wierzył w jego pomysł. Dziś Netflix wyceniany jest na blisko 200 miliardów dolarów. Robert Iger został dyrektorem Disneya w 2005 roku. Od tamtego czasu firma przejęła Marvela, Pixara, Lucasfilm i 21st Century Fox, stając się potentatem branży rozrywki. Obaj biznesmeni napisali o tym książki: Netflix. To się nigdy nie uda i Przejażdżka życia. Czego nauczyłem się jako CEO The Walt Disney Company, które już wkrótce nakładem Wydawnictwa SQN ukażą się w Polsce.

Pierwsza z nich to opowieść założyciela Netflixa o początkach legendarnego przedsiębiorstwa. Kiedy w 1997 roku Marc Randolph wpadł na pomysł wykorzystania internetu do wypożyczania filmów DVD, na rynku królowały stacjonarne wypożyczalnie filmów, wszyscy naliczali kary za przetrzymywanie kaset, o streamingu wideo nikt jeszcze nie słyszał, a upowszechnienie się technologii DVD wydawało się równie bliskie, co wprowadzenie latających deskorolek. Na początku niewielu wierzyło w ten rewolucyjny start-up, a na każdym kroku czaiły się przeszkody. Marc Randolph, który musiał przekonać własną matkę do zainwestowania w swój biznes, walczyć z padającymi serwerami w dniu uruchomienia serwisu, a nawet zachęcać Blockbustera do przejęcia firmy, teraz pokazuje, jak każdy wytrwały, obdarzony intuicją i determinacją człowiek może zmienić świat – nawet jeśli wszyscy wokół mówią, że to się uda. Netflix. To się nigdy nie uda jest nie tylko doskonałą przypowieścią o spełnianiu marzeń, ale też jedną z najbardziej spektakularnych i mądrych lekcji przedsiębiorczości. Premiera 20 maja.

Przejażdżka życia - okładka 3d

Robert Iger kierowanie The Walt Disney Company zaczął od postawienia na trzy filary: jakość, pogodzenie się z nowinkami technicznymi oraz umocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, a po 14 latach zrobił z Disneya największy i najbardziej szanowany koncern medialny na świecie. To właśnie Robert Iger doprowadził do tego, że dziś Disney może pochwalić się obecnością w swoich szeregach Pixara, Marvela, Lucasfilmu i 21st Century Fox. Przejażdżka życia to jednak nie tylko biznesowy poradnik, ale także pełna anegdot biograficzna opowieść człowieka, który zaczynał na samym dole hierarchii w ABC. Nigdy jednak nie zapomniał, że życzliwość, szacunek i przyzwoitość są ważniejsze od pieniędzy. I to niezależnie od tego, czy chodzi o głęboką przyjaźń ze Steve’em Jobsem w ostatnich latach jego życia, czy nieprzemijającą miłość do mitologii Gwiezdnych wojen. Premiera 3 czerwca.

Więcej o książkach (w tym fragmenty, ciekawostki i możliwość przedpremierowego zakupu), znajdziecie na stronie dedykowanej obu tytułom.