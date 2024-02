Jak wytresować smoka - Nico Parker spędza cudowny czas grając w filmie. Czego mają się spodziewać widzowie?

fot. HBO // DreamWorks Animation

Jak wytresować smoka będzie aktorską adaptacją filmu animowanego z 2010 roku. W Astrid wciela się Nico Parker, która w ostatnim czasie nie narzeka na brak pracy. Młoda aktorka zagrała w Dumbo, serialu Dzień trzeci, Reminiscencji, a niedawno mogliśmy ją oglądać w The Last of Us w roli córki Joela (Pedro Pascal).

Ostatnio wystąpiła w filmie Suncoast z Woodym Harrelsonem i Laurą Linney. Przy okazji premiery tej produkcji serwis Collider zapytał Parker o wrażenia z kręcenia Jak wytresować smoka. Przyznała, że denerwuje się tym wszystkim, ponieważ bardzo jej zależy na filmie, tak jak każdemu. Bardzo chciałaby, żeby wszyscy byli z niej dumni.

Ciągle się tym denerwuję. Ale dla mnie nie było powodu, aby tego nie zrobić. Tworzą go genialni ludzie - każdy jest tak utalentowany i każdemu tak bardzo na tym zależy. Po rozmowie z Deanem [DeBloisem], reżyserem, który stworzył także animowane filmy, pomyślałam sobie: "Jak ktoś może nie chcieć się w to zaangażować?". To niesamowite. To stresujące, ale jestem bardzo, bardzo podekscytowana, że to wszystko zostanie ukończone i wypuszczone w świat, aby każdy mógł tego doświadczyć.

Następnie aktorka została zapytana o to, czego fani powinni się spodziewać po aktorskim filmie. Parker uważa, że to zupełnie osobna rzecz, ale myśli, że w tej produkcji jest także dużo magii.

Myślę jednak, że to osobny film z własną interpretacją i każdy ma swoją własną wersję bohaterów. Ważne jest, aby nie popadać w zbytnią ekscytację, zwłaszcza że animacje są tak genialne. To tak, jakbyśmy mieli nie próbować i odegrali scena po scenie. Jeśli ktoś tak chce to może obejrzeć animacje. Myślę, że to będzie cudowne, a jeśli nie, to i tak spędzam cudowny czas grając w filmie. Będę uważać, że to wspaniałe, bez względu na wszystko.

Jak wytresować smoka - premiera w czerwcu 2025 roku.

fot. HBO // Nico Parker w serialu "Dzień trzeci"