Jak zostać gwiazdą - zwiastun polskiego filmu. Wokalistka walczy o marzenia w talent-show

W Jak zostać gwiazdą kontrowersyjny program telewizyjny „Music Race” poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Polski. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi, a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zdecyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz Olo, królowa social mediów Ewa i grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu – Urszula Dudziak. Na castingu, który odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi do awantury. Doprowadza do niej „Ostra” – zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec matki dziewczyny. Skandal jest na rękę producentowi, który decyduje o zakwalifikowaniu „Ostrej” do dalszego etapu show. Wkrótce okaże się, że oprócz wybuchowego temperamentu, dziewczyna dysponuje także niesamowitym głosem. Sukces ma jednak swoją cenę, a popularność nie jest tak przyjemna, jak może się wydawać. Zadebiutował zwiastun filmu:

W obsadzie zobaczymy m.in.: Katarzynę Sawczuk, Macieja Zakościelnego, Anitę Sokołowską, Julię Kamińską, Tomasza Karolaka, Marię Pakulnis, Urszulę Dudziak i Krzysztofa Ibisza. Film produkuje ATM Grupa. Za reżyserię filmu odpowiada Anna Wieczur-Bluszcz.



materiały prasowe

Jak zostać gwiazdą - premiera filmu 2 października.