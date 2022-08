James Bond - kandydaci według bukmacherów. Znane nazwiska, ale jest niespodzianka

Fot. Materiały prasowe

Jak podaje CBR.com, według amerykańskich bukmacherów największe szanse na zdobycie roli Jamesa Bonda ma... Henry Cavill. Według ich wyliczeń prawdopodobieństwo uzyskania przez niego roli wynosi 27,26%. Co ciekawe, nie byłaby to pierwsza styczność aktora z rolą Bonda, bo walczył o nią do filmu Casino Royale. Sam aktor wspominał, że nie dostał roli, bo fizycznie był zbyt pulchny. Reżyser Martin Campbell wspominał jednak, że Cavill zwyczajnie był za młody i za bardzo niedoświadczony w porównaniu do Daniela Craiga. Dlatego postawili na niego i to Craig został Bondem.

Tak naprawdę są jednak nikłe szanse na to, by to Henry Cavill został Bondem. Wówczas mógł być za młody, ale obecnie w wieku 39 lat jest za stary. Według zakulisowych informacji producenci szukają młodszego aktora niewiele po 30-tce. Zaskoczeniem na liście może być James Norton, który do tej pory nie pojawiał się wśród potencjalnych kandydatów.

James Bond - kandydaci wg. bukmacherów

1. Henry Cavill

Na ten moment nie wiemy, kiedy poznamy nowego odtwórcę roli Bonda. Poszukiwania aktora trwają, a według producentów na plan nowego filmu wejdą nie wcześniej niż w 2024 roku.