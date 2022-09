James Bond - czy Madeleine Swann powróci? To z nią agent 007 miał córkę. Aktorka komentuje

Fot. Materiały prasowe

Nowe filmy Jamesa Bonda zawsze wzbudzają wiele emocji. Fani oczekują 26. części przygód agenta 007 i zastanawiają się, kogo zobaczą w obsadzie. Léa Seydoux, która już dwukrotnie wcieliła się w Dr. Madeleine Swann - w Spectre i No Time to Die - udzieliła ciekawej i tajemniczej odpowiedzi na pytanie, czy wróci do franczyzy.

Przypominamy, że Dr. Madeleine Swann była ukochaną Jamesa Bonda i matką jego jedynego dziecka. Zobaczcie poniżej, jak duże są szanse na jej powrót.

James Bond - czy Dr. Madeleine Swann powróci?

Portal Deadline doniósł, że Léa Seydoux odpowiedziała na pytanie w ten sposób:

Ostatecznie nie jestem martwa. To James umarł, nie Madeleine. Więc kto wie? Może powrócę.

To trochę jak fake newsy, co? Ale jeśli na chwilę będziemy poważni: Madeleine odjeżdża z córką w finale, ponieważ James je uratował. Będzie nowy Bond, ponieważ Bond Daniela Craiga zmarł. Ale kto powiedział, że Madeleine nie powróci?

Daniel Craig wcielał się w Jamesa Bonda przez 15 lat. Wciąż nie wiemy, kto przejmie jego spuściznę. Léa Seydoux przyznała, że nie rozmawiała jeszcze z Barbarą Broccoli na temat powrotu Madeleine w przyszłych filmach z agentem 007, bo wciąż wiele dzieli je od tego etapu. Więc to, co powiedziała, to wciąż spekulacje.

