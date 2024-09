James Cameron ma kolejny projekt. To historia mężczyzny, który przeżył wybuch dwóch bomb atomowych

zrzut ekranu

Serwis Deadline zdradził, jaki będzie następny film Jamesa Camerona, gdy reżyser skończy już pracę nad wszystkimi częściami Avatara. Filmowiec nabył prawa do książki Ghosts of Hiroshima, nadchodzącej powieści napisanej przez Charlesa Pellegrino, która zadebiutuje dopiero w sierpniu 2025 roku. Najnowsza produkcja Camerona będzie ekranizacją wspomnianej powieści, a także książki Last Train From Hiroshima, która została wydana w 2015 roku. Obie zostaną zaadaptowane w jeden „bezkompromisowy film kinowy”.

Last Train From Hiroshima - James Cameron nabył prawa do książek Charlesa Pellegrino

Film zatytułowany Last Train From Hiroshima, czyli po jednej z książek Pellegrino, opowie częściowo prawdziwą historię Japończyka, który podczas II wojny światowej przeżył wybuch bomby atomowej w Hiroszimie. Następnie wsiadł do pociągu jadącego do Nagasaki, aby doświadczyć i przeżyć nuklearną eksplozję w kolejnym zaatakowanym przez Amerykanów mieście.

Napisane przez Charlesa Pellegrino książki zostały zaklasyfikowane jako literatura faktu i czerpią z głosów osób, którym udało się przeżyć wybuch obu bomb atomowych. Pisarz szczegółowo opisał atak na Hiroszimę i Nagasaki, a ich przekaz jest wzmocniony przez naoczną relację świadków – japońskich cywilów oraz amerykańskich lotników.

Książka Ghosts of Hiroshima zadebiutuje w 80. rocznicę zrzucenia bomb atomowych na Japonię. Nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się debiutu filmowej ekranizacji od Jamesa Camerona.