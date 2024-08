James Cameron pracuje nad nowymi projektami z serii Terminator! Co sądzi o serialu anime?

fot. Netflix

Seria Terminator od lat nie ma szczęścia do udanych produkcji, bo tych pojawiło się niewiele. Markę próbowano ratować wielokrotnie, ale za każdym razem próby te spełzały na niczym. Obecnie jedynym projektem zapowiedzianym z tego świata jest anime Terminator Zero. O produkcji, co ciekawe, wypowiedział się sam James Cameron, czyli twórca całej serii. Reżyser miał do powiedzenia kilka słów na temat nadchodzącego serialu:

To wygląda ciekawie. Mój stosunek do tego jest podobny do stosunku do Kronik Sary Connor. Inne osoby wprawiające w ruch historie z tego świata - to dla mnie szalenie ciekawe. Co ich zaintrygowało? Co z tego mają? Gdzie z tym zmierzają? Wygląda na to, że wracają do korzeni Dnia Sądu. Jestem ciekaw, co wymyślili.

James Cameron pracuje nad nowymi projektami

Reżyser obu najsłynniejszych części serii zapowiedział również, że mimo ostatnich porażek produkcji z tej serii, nie zamierza się poddać. James Cameron ma pomysły na kolejne projekty ze świata Terminatora:

Pracuję nad swoimi rzeczami związanymi z Terminatorem. Nie ma to nic wspólnego z tym serialem. Podobnie do Kronik Sary Connor, oni okazjonalnie poruszają sprawy, które sam wcześniej poruszałem, ale robią to na swój niezależny sposób. Czuję pewną ciekawość. Nie rozpala mnie od środka, rzecz jasna, ale fajnie byłoby zobaczyć sukces tej produkcji.

