Czy przyszłość DCU i Jamesa Gunna jest zagrożona? Chodzi o możliwe przejęcie przez Paramount

Coraz głośniej mówi się o potencjalnym przejęciu całego Warner Bros. przez Paramount Skydance. Firma nie przerywa starań o zakup jednej z największych wytwórni filmowych w Hollywood. W związku z tym pojawiły się pytania odnośnie przyszłości DC Studios i uniwersum DCU kierowanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Czy ich przyszłość jest zagrożona przy potencjalnym przejęciu?

Jak informuje Bloomberg powołując się na swoje źródła wewnętrzne, CEO Paramount Skydance, David Ellison, nie ma zamiaru zmieniać kierownictwa w DC Studios. David Ellison "zamierza zachować kierownictwo [DC Studios i Warner Bros. Pictures]. Zamierza za to skonsolidować plany dystrybucyjne i marketingowe."

Doniesienia te potwierdza John Campea i jego źródła z branży filmowej. W ostatnim odcinku swojego programu przyznał, że napisał do kilku znajomych osób z Paramount, zdaniem których Michael De Luca oraz Pamela Abdy, a także James Gunn i Peter Safran nie muszą się obawiać o swoje stanowiska i są włączeni w plany Paramount Skydance po przejęciu Warner Bros.

Warto jednak mieć na uwadze, że Paramount może zechcieć mieć większą kontrolę kreatywną i wpływ na decyzje DC Studios. To właśnie firma Ellisona przejęłaby odpowiedzialność finansową za to studio. Zważywszy na spadek popularności filmów superbohaterskich, niewykluczone, że w przyszłości takich produkcji pojawi się mniej. Na razie jednak wygląda na to, że nawet jeśli do przejęcia dojdzie, to nie zmieni się wiele dla DC Studios.