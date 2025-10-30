Reklama
"Thanos DC" złoczyńcą Man of Tomorrow? Nowa plotka zdaje się to sugerować

Do tej pory wydawało się, że to Brainiac stanie naprzeciw Supermana i Lexa Luthora, ale nowa plotka powiązana z opisem roli antagonisty sugeruje jeszcze jedną potężną postać z komiksów DC, która nazywana jest drugim Thanosem.
Wiktor Stochmal
plotka 
DCU Man of Tomorrow
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Mongul fot. DC Comics
Man of Tomorrow to zapowiedziana na 2027 roku kontynuacja przygód Supermana Davida Corensweta, który będzie musiał współpracować ze swoim największym wrogiem, Lexem Luthorem, aby uratować świat przed jeszcze większym zagrożeniem. James Gunn zapowiadał, że nowy film w DCU będzie skupiać się bardziej na złoczyńcy niż herosie w rajtuzach. Z kolei grafika na scenariuszu sugerowała, że głównym przeciwnikiem duetu może być Brainiac, potężny złoczyńca z komiksów DC. Nowa plotka sugeruje jednak, że nie jest to jedyna możliwość.

Scenariusz Batmana 2 "to arcydzieło swojego gatunku". TEN film DCU powinien powstać

Nexus Point News donosi, iż udało im się zdobyć informacje odnośnie ogłoszenia castingowego do filmu Man of Tomorrow. Oto, jak ono brzmi:

Makijaż i protetyka będą użyte przy antagoniście filmu. Dodatkowo poszukiwani są aktorzy o silnej budowie ciała i posturze.

To właśnie drugie zdanie może zasiewać pewne wątpliwości w kwestii udziału Brainiaca w tej historii. Nie jest to złoczyńca, który by pasował do takiego opisu. Jego przewagą jest natomiast umysł i jego geniusz. Jednym z pozostałych kandydatów jest Mongul, którego zwykło się nazywać "Thanosem DC" z racji dość podobnego wyglądu. W nowszych komiksach jest on władcą planety Warworld - kosmicznego imperium organizującego walki gladiatorskie.

A kogo Wy wolelibyście zobaczyć jako wroga Supermana i Lexa Luthora w nadchodzącym filmie?

Ranking najpotężniejszych wrogów Supermana

Źródło: comicbookmovie.com

