Grant Gustin to aktor, którego najpopularniejszą rolą w karierze był bez dwóch zdań Barry Allen, czyli komiksowy Flash w serialu od CW o takim samym tytule. Raczył on publiczność swoim występem w roli najszybszego człowieka na ziemi w ciągu 9 sezonów własnej produkcji, nie wspominając o licznych występach gościnnych, m.in. podczas crossoverów, które były typowe dla Arrowverse. Chociaż aktor rozstał się z rolą Barry'ego Allena, a DCEU miało Ezrę Millera w tej roli, tak Gustin nie wykluczył powrotu do Flasha, ponieważ ten: "ufa Jamesowi Gunnowi". Teraz reżyser Supermana i kierownik niedługo debiutującego na wielkim ekranie DCU, postanowił odnieść się do wypowiedzi Gustina na łamach serwisu Thread.

Grant Gustin w DCU? James Gunn odpowiada

Jeden z fanów roli Granta Gustina prosił w serwisie Threads Jamesa Gunna o zatrudnienie aktora do nadchodzącego DCU, ponieważ "jego talent się marnuje". Reżyser odpowiedział następującymi słowami.

Grant jest niesamowicie utalentowanym człowiekiem, który aktualnie występuję na Broadwayu z tego, co wiem. Nie zmarnuje on swojego talentu tylko dlatego, że aktualnie nie ma go w żadnym projekcie DC. Ale oczywiście, że chciałbym z nim pracować na pewnym etapie.