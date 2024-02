Grant Gustin chciałby powrotu do roli Flasha? "Ufam Jamesowi Gunnowi"

The CW

Grant Gustin to aktor, który zasłynął z roli Barry'ego Allena, czyli Flasha w serialu CW o tym samym tytule. Przez dziewięć sezonów wcielał się w najszybszego człowieka na Ziemi, nie wspominając o rozmaitych występach gościnnych i crossoverach między produkcjami stacji. Chociaż Flash ostatecznie dobiegł do linii końcowej, a ostatnia produkcja z uniwersum CW, czyli Superman i Lois, zostanie zakończona w tym roku, tak fani wielokrotnie myśleli i liczyli na jego powrót choćby w kinowym filmie o Flashu z Ezrą Millerem. Tak jednak się nie stało, ale aktor nadal dostaje pytania o ewentualny powrót do roli.

Grant Gustin chciałby wrócić do roli Flasha?

Jeden z fanów zapytał Gustina o to, czy ten byłby chętny do powrotu do roli pod kierownictwem Jamesa Gunna, który pracuje aktualnie przede wszystkim nad Superman: Legacy, który ma zadebiutować w 2025 roku i oficjalnie rozpocząć nowe, kinowe uniwersum z postaciami DC. Odpowiedź Gustina nie pozostawia złudzeń.

Tak. Ufam Jamesowi Gunnowi.

Taki obrót spraw jest raczej mało prawdopodobny, ponieważ Gunn odcina się od większości produkcji, które mogły być kojarzone z poprzednim uniwersum DC - zarówno kinowym, jak i serialowym. Czas pokaże, czy marzenia Grunta Gustina ziszczą się, a może spalą na panewce.