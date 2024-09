Marvel

Reklama

Wczoraj informowaliśmy o nowej plotce, według której James Gunn od jakiegoś czasu prowadził rozmowy z Chrisem Prattem, swoim przyjacielem i aktorem, z którym współpracował blisko przy trylogii Strażników Galaktyki dla Kinowego Uniwersum Marvela. W DCU jest nadal wiele miejsca, a osoby, które niegdyś współpracowały z Gunnem chętnie skorzystałyby z tej okazji. Ostatnio aktor rozmawiał z TMZ o możliwości ponownej współpracy z Jamesem Gunnem. Mówił, że "zawsze istnieje taka szansa", natomiast nie ma pojęcia, czy uda się to zrealizować.

Oczywiście nie mógłbym ci tego zaspoilerować. Trzeba to pozostawić fanom i ludziom jak James do decyzji. Nie jestem do końca pewien. Ale tak, jeśli uda mi się to wcisnąć do harmonogramu.

James Gunn potwierdza rozmowy z Chrisem Prattem

James Gunn, kierownik DCU, odpowiedział za pośrednictwem Threads na pytanie od jednego z fanów. Tak oto potwierdził jedną z plotek.