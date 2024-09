UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę ostatnie komentarze Chrisa Pratta (Strażnicy Galaktyki, Garfield), ale według dobrze poinformowanego w branży superbohaterskiej scoopera @MyTimeToShineHello, aktor faktycznie może pojawić się w DCU. Jak donosi źródło, rzekomo Pratt miał już rozmawiać z Jamesem Gunnem o pewnej roli, choć szczegóły pozostają nieznane.

Chris Pratt chce wystąpić w DCU

Ostatnio aktor rozmawiał z TMZ o możliwości ponownej współpracy z Jamesem Gunnem. Mówił, że "zawsze istnieje taka szansa", natomiast nie ma pojęcia, czy uda się to zrealizować.

- Oczywiście nie mógłbym ci tego zaspoilerować. Trzeba to pozostawić fanom i ludziom jak James do decyzji. Nie jestem do końca pewien. Ale tak, jeśli uda mi się to wcisnąć do harmonogramu.

Nie tylko ekranowy Star-Lord ma szansę pojawić się w nowym uniwersum DC. Pom Klementieff (Mantis) również wyraziła taką chęć, przyznając, że już nawet rozmawiała z Gunnem na ten temat. Karen Gillan (Nebula) i Zoe Saldana (Gamora) także są zainteresowane taką możliwością. Przypomnijmy, że spora część fanów DC chciałaby zobaczyć Gillan w roli Poison Ivy.

