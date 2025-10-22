placeholder
Reżyser Obecności i Piły nakręci adaptację bestsellerowego thrillera dla młodzieży

James Wan i jego studio Atomic Monster przenoszą na ekran bestsellerowy thriller młodzieżowy The Thrashers autorstwa Julie Soto. Powieść o mrocznych sekretach szkolnej elity już podbiła listy sprzedaży, a teraz ma szansę stać się nowym serialowym hitem​!
Amelia Adaszak
James Wan, mistrz współczesnego horroru i twórca takich hitów jak Obecność czy Piła tym razem chce stworzyć serial. Jego wytwórnia Atomic Monster właśnie zdobyła prawa do ekranizacji bestsellerowej powieści Julie Soto – młodzieżowego thrillera psychologicznego The Thrashers.

The Trashers - bogate dzieciaki i tajemnicza śmierć?

Powieść Soto opowiada o grupie bogatych, charyzmatycznych nastolatków znanych jako Thrashers - Julianie, Lucy, Paige i legendarnym Zacku Thrasherze. To szkolna elita, której wszyscy zazdroszczą popularności i stylu życia. Do ich kręgu trafia Jodi Dillon – dziewczyna, która nigdy nie powinna się tam znaleźć, ale łączy ją z Zackiem przyjaźń z dzieciństwa.

Kiedy Emily Mills, ambitna outsiderka pragnąca zostać częścią grupy, niespodziewanie ginie, w New Helvetia zaczynają krążyć plotki. Wraz z odnalezieniem jej pamiętnika wychodzą na jaw mroczne sekrety, a Jodi musi podjąć dramatyczną decyzję: zdradzić przyjaciół czy ratować siebie. Tymczasem dziwne wiadomości i niepokojące wydarzenia sugerują, że Emily… może wcale nie odeszła na dobre.

Bohaterowie Riverdale pojawią się na wielkim ekranie! Nowa ekranizacja Archie Comics zapowiedziana

Dla Julie Soto to wyjątkowy projekt. Autorka, znana wcześniej z popularnych romansów, dzięki The Thrashers zadebiutowała w zupełnie nowym gatunku. Książka natychmiast trafiła na listy bestsellerów New York Timesa, USA Today i ABA Indie po premierze w maju tego roku, a prawa do publikacji sprzedano już do 16 krajów.

Źródło: Deadline

