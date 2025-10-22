Reżyser Obecności i Piły nakręci adaptację bestsellerowego thrillera dla młodzieży

Reklama

James Wan, mistrz współczesnego horroru i twórca takich hitów jak Obecność czy Piła tym razem chce stworzyć serial. Jego wytwórnia Atomic Monster właśnie zdobyła prawa do ekranizacji bestsellerowej powieści Julie Soto – młodzieżowego thrillera psychologicznego The Thrashers.

The Trashers - bogate dzieciaki i tajemnicza śmierć?

Powieść Soto opowiada o grupie bogatych, charyzmatycznych nastolatków znanych jako Thrashers - Julianie, Lucy, Paige i legendarnym Zacku Thrasherze. To szkolna elita, której wszyscy zazdroszczą popularności i stylu życia. Do ich kręgu trafia Jodi Dillon – dziewczyna, która nigdy nie powinna się tam znaleźć, ale łączy ją z Zackiem przyjaźń z dzieciństwa.

Kiedy Emily Mills, ambitna outsiderka pragnąca zostać częścią grupy, niespodziewanie ginie, w New Helvetia zaczynają krążyć plotki. Wraz z odnalezieniem jej pamiętnika wychodzą na jaw mroczne sekrety, a Jodi musi podjąć dramatyczną decyzję: zdradzić przyjaciół czy ratować siebie. Tymczasem dziwne wiadomości i niepokojące wydarzenia sugerują, że Emily… może wcale nie odeszła na dobre.

Dla Julie Soto to wyjątkowy projekt. Autorka, znana wcześniej z popularnych romansów, dzięki The Thrashers zadebiutowała w zupełnie nowym gatunku. Książka natychmiast trafiła na listy bestsellerów New York Timesa, USA Today i ABA Indie po premierze w maju tego roku, a prawa do publikacji sprzedano już do 16 krajów.