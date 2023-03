Jamie Foxx przekonał, a potem znowu zniechęcił Cameron Diaz do aktorstwa? Jego "wybuch" na planie miał się do tego przyczynić

fot. youtube.com/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Cameron Diaz potwierdziła swoją emeryturę w 2018 roku, po tym jak ostatni raz pojawiła się w adaptacji musicalu Annie autorstwa Willa Glucka. Czterokrotnie nominowana do Złotego Globu za role w filmach: Sposób na blondynkę (1998), Być jak John Malkovich (1999), Vanilla Sky (2001) i Gangi Nowego Jorku (2002). Back In Action będzie komedią akcji, w której aktorka powróci do swojego zawodu. U jej boku w głównej roli wystąpi Jamie Foxx, który miał się przyczynić do tego, że Diaz zdecydowała się powrócić przed kamerę.

Wygląda jednak na to, że tak samo jak skutecznie Foxx zachęcił aktorkę do powrotu, tak samo udanie ją zniechęcił. Jak donosi Daily Mail, źródło bliskie Diaz ujawniło, że uznana aktorka prawdopodobnie nie wróci więcej do kręcenia filmów po zakończeniu tego projektu. Podobno Foxx "wybuchł" na planie, co doprowadziło do zwolnienia trzech osób, ale też Diaz mocno przeżywała 10-godzinne dni pracy, co uniemożliwiało jej widywanie się z córką. Źródło podaje, że to w tym momencie jest dla niej najważniejsze i raczej trudno się spodziewać, że Diaz znowu będzie chciała wracać do tego zawodu.

fot. Marvel

Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest Seth Gordon (Szefowie wrogowie), który nakręci film na podstawie scenariusza, który napisał z Brendanem O'Brienem (Sąsiedzi). Wśród producentów jest Beau Bauman z Good One Productions. Zdjęcia powstają w Wielkiej Brytanii.