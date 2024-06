Janusz Rewiński nie żyje. Legendarny aktor, satyryk i były poseł zmarł w wieku 74 lat

YouTube/GadowskiTV

Janusz Rewiński nie żyje - tę niezwykle smutną wiadomość przekazał dziś syn legendarnego aktora, kabareciarza i byłego polityka, Jonasz. We wpisie w mediach społecznościowych pożegnał on ojca następującymi słowami:

Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm I kadencji. Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję że “mają rozmach”. Buenas noches, Senior Siarra!

Powiedzieć, że Janusz Rewiński był prawdziwym człowiekiem orkiestrą, to właściwie nic nie powiedzieć. Urodził się w Żarach w województwie lubuskim w rodzinie pochodzącej z Wołynia. Po ukończeniu wrocławskiego Technikum Budowy Silników Lotniczych rozpoczął studia aktorskie na krakowskim wydziale PWST.

Zmarły satyryk bawił Polaków od lat 70., występując w słynnej Piwnicy pod Baranami oraz biorąc udział w legendarnych Spotkaniach z Balladą. Występował również na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu, by później stać się członkiem kabaretu Tey, który współtworzył z Zenonem Laskowikiem i Bohdanem Smoleniem. Rozgłos zyskał także dzięki pojawianiu się w telewizyjnym Kabarecie Olgi Lipińskiej.

Fani popkultury będą kojarzyć go przede wszystkim jako ikonicznego Siarę z obu części filmu Kiler oraz Edwarda Nowaka z serialu Tygrysy Europy. Mogliśmy go również oglądać w takich produkcjach jak Podróże Pana Kleksa, Zmiennicy, Uprowadzenie Agaty i Ryś czy jako współgospodarza kultowego programu telewizyjnego Ale Plama. To także mu proponowano rolę Ferdynanda Kiepskiego w serialu Świat według Kiepskich, której ostatecznie nie przyjął.

Zmarły Rewiński zostanie także zapamiętany z działalności gospodarczej i politycznej. W 1991 roku został on posłem na Sejm I kadencji z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, by później przewodzić jednej z jej frakcji (tzw. Duże Piwo).

W 2016 roku został odznaczony złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.