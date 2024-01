Nowy akcyjniak z Jasonem Stathamem od dziś w polskich kinach. Jakie zebrał recenzje?

fot. materiały prasowe

Pszczelarz to kolejny film akcji, którym nie pogardzą fani gatunku oraz Jasona Stathama. Od 12 stycznia 2024 roku można go oglądać na ekranach kin. David Ayer podobno stworzył coś, obok czego wielbiciele popularnej gwiazdy kina akcji nie powinni przejść obojętnie.

Pszczelarz - recenzje

Film na ten moment doczekał się 80 recenzji (57 pozytywnych, 23 negatywne), co przekłada się na 72% pozytywnych opinii. Jest to najlepszy wynik Jasona Stathama od... 2015 roku, gdy premierę miała komedia akcji Agentka, która zebrała 95%. i jest największym wynikiem Stathama w jego karierze. Wszystkie tytuły od 2015 do 2023 roku notowały o wiele gorsze wyniki, czyli miały bardziej negatywne recenzje.

Krytycy wydali werdykt: "radośnie niewymagająca i satysfakcjonują rozrywka. Pszczelarz udowadnia, że jeśli chodzi o wymierzanie sprawiedliwości w filmie akcji, Jason Statham nie stracił swojego charakteru".

Pszczelarz - zwiastun

Pszczelarz - opis fabuły

Brutalna zemsta jednego człowieka nabiera krajowej stawki, gdy jego wrogowie odkrywają, że jest on byłym agentem tajnej organizacji zwanej Pszczelarze.

W obsadzie są między innymi Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver, with Phylicia Rashad oraz Jeremy Irons.

Film jest wyświetlany na ekranach kin.