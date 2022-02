Jean Claude Van Damme kończy karierę! Jego ostatni film akcji ma oscarowy potencjał!

fot. Cannon Films

Jak donosi Deanline, What's My Name? będzie ostatnim filmem akcji w karierze legendarnego Jeana-Claude'a Van Damme'a. Za kamerą stanie Jeremy Zag, a autorami scenariusza są: zdobywca Oscara Nick Vallelonga (Green Book) i Paul Sloan (Stiletto). Twórcą historii jest sam Van Damme, który podobnie jak przy JCVD czerpie z własnego życia prywatnego.

What's My Name? – o czym jest film?

Van Damme wcieli się w rolę samego siebie. Po poważnym wypadku samochodowym jest w śpiączce. Gdy budzi się, ma amnezję i nikt go nie poznaje. Poprzez serię walk z ikonicznymi złoczyńcami z jego największych filmów Van Damme rozpoczyna podróż w poszukiwaniu swojej tożsamości i znaczenia tego, czym jest życie. To go prowadzi do finałowego pojedynku.

Krwawego sportu Chciałem pożegnać się ze sceną poprzez retrospekcję mojej kariery, począwszy od, dzięki któremu zacząłem być sławny. Chcę, aby ten film był nowym Krwawym sportem, ale na wyższym poziomie. W tym filmie w kontekście kariery jest coraz słabiej. Gdy przyjeżdżam na premierę nowego filmu akcji, nie jestem szczęśliwy, ponieważ ostatnie 30 lat mieszkałem w hotelach, co w rzeczywistości jest prawdą. Wprowadzimy do tego filmu prawdziwe rzeczy z mojego życia osobistego, które mi się przytrafiły. Przybyłem z Belgii do Hollywood. Odniosłem sukcesy, odniosłem porażki, wróciłem. W filmie idę więc ulicą po premierze i bum, samochód mnie potrąca, bo jestem pijany. Gdy się budzę, nie znam swojego imienia i nikt mnie nie rozpoznaje.

Reżyser dodaje, że to będzie mainstreamowy film akcji z sercem. Twórcy traktują postać Van Damme jako prawdziwego człowieka i zarazem kogoś w stylu superbohatera. Zdjęcia odbędą się w Paryżu między innymi w... podziemiach opery, w których odbędzie się walka.

Tak jak wspomniano w opisie, Van Damme zmierzy się z najsłynniejszymi przeciwnikami ze swoich filmów. Oznacza to, że na ekranie zobaczymy Dolpha Lundgrena (wróg z Uniwersalnego żołnierza), Michela Qissiego (Tong Po z Kickboksera) oraz legendarnego Bolo Yeunga (Krwawy sport, Podwójne uderzenie), który pomimo 75 lat, jest w doskonałej formie fizycznej.

Wychowałem się na filmach JC i chcę, aby nowi widzowie przeżyli to samo. Kiedy stanie do ponownej walki z Tong Po, w jego umyśle pojawią się przebłyski pamięci. Odtworzymy najlepsze walki z jego największych filmów – zapowiada reżyser.

Van Damme zapowiada, że poza legendarnymi wrogami, pojawią się też wielcy mistrzowie UFC, którzy wychowali się na jego filmach. Zamierza przygotować się fizycznie jak nigdy dotąd w karierze, aby jego pożegnanie było wielkie i godne.

Van Damme kończy karierę

Aktor nie pozostawia złudzeń, że to nie tylko jego ostatni film akcji, ale ogólnie ostatni film. Co zamierza robić po zakończeniu pracy?

Najpierw odwołuję wszystko, aby osiągnąć najlepszą formę fizyczną. Kupiłem małą łódź, nie jest ona wielka, bo to nie dla mnie, ale po filmie mam zamiar podróżować po świecie i się zrelaksować. Całe życie pracowałem. Przez ostatnie 30 lat żyłem tylko w hotelach. To wszystko zostanie wyjaśnione w filmie, pokażemy jak oddaliłem się od mojej rodziny. Po filmie chcę się zrelaksować, cieszyć życiem i rodziną, bo życie szybko mija.

Potencjalna data premiery nie jest znana. Projekt jest sprzedawany na targach.