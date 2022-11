Jednym głosem - wideo z planu. Tak kręcono dramat o śledztwie w sprawie Weinsteina

fot. materiały prasowe

Jednym głosem to film pokazujący śledztwo dwóch dziennikarek, które publikując jego efekt na łamach New York Times rozpoczęły lawinę. Dotyczyło one molestowania seksualnego aktorek przez wpływowego producenta Harveya Weinsteina. Dzięki nowemu wideo z planu możemy zobaczyć, jak wygląda praca aktorów i jak kręcili poszczególne sceny.

Jednym głosem - wideo

Film powstał na podstawie bestselleru She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement. Reżyserką obrazu jest Maria Schrader (Unorthodox), a scenarzystką - Rebecca Lenkiewicz. Carey Mulligan i Zoe Kazan wcielają się odpowiednio w Twohey i Kantor. W obsadzie są również Tom Pelphrey, Patricia Clarkson, Andre Braugher i Samantha Morton

Producentami filmu są Brad Pitt, Dede Gardner and Jeremy Kleiner z ramienia wytwórni Plan B. Film o dwóch reporterkach New York Timesa, Megan Twohey i Jodi Kantor, które napisały przełomowy reportaż na temat Harveya Weinsteina. W rezultacie pozwoliło to postawić nagrodzonego Oscarem producenta filmowego przed wymiarem sprawiedliwości za jego przestępstwa na tle seksualnym. Książka przyczyniła się też do zapoczątkowania ruchu #MeToo w Hollywood.

Jednym głosem - premiera w polskich kinach już 25 listopada 2022 roku.